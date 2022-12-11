В Германии назвали неприемлемой риторику Сербии по вопросу Косова

Глава МИД ФРГ Бербок назвала неприемлемой риторику Сербии по вопросу Косова

Риторика Белграда повышает напряженность вокруг Косова, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Свое мнение она выразила в Twitter-аккаунте.

«Косово уменьшило напряженность, отложив местные выборы. Сербия своей недавней риторикой сделала противоположное», — написала она. Предложение об отправке сербских сил в Косово глава МИД ФРГ назвала абсолютно неприемлемым. Также Бербок отметила, что поддерживает диалог под эгидой Евросоюза.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград запросит у миротворческой миссии НАТО в Косово разрешение разместить сербские войска и подразделения полиции в непризнанной республике.

До этого сообщалось, что в северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики этнического серба Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на воскресенье возле озера Газиводе на пути к КПП Брняк произошли три перестрелки.

