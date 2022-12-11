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22:35, 11 декабря 2022Мир

В Германии назвали неприемлемой риторику Сербии по вопросу Косова

Глава МИД ФРГ Бербок назвала неприемлемой риторику Сербии по вопросу Косова
Анналена Бербок

Анналена Бербок . Фото: Emilie Madi / Reuters

Риторика Белграда повышает напряженность вокруг Косова, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Свое мнение она выразила в Twitter-аккаунте.

«Косово уменьшило напряженность, отложив местные выборы. Сербия своей недавней риторикой сделала противоположное», — написала она. Предложение об отправке сербских сил в Косово глава МИД ФРГ назвала абсолютно неприемлемым. Также Бербок отметила, что поддерживает диалог под эгидой Евросоюза.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград запросит у миротворческой миссии НАТО в Косово разрешение разместить сербские войска и подразделения полиции в непризнанной республике.

До этого сообщалось, что в северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики этнического серба Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на воскресенье возле озера Газиводе на пути к КПП Брняк произошли три перестрелки.

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Марина Совина
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