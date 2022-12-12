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02:50, 12 декабря 2022Мир

Премьер Сербии ответила главе МИД Германии на слова о риторике по Косово

Премьер Сербии Брнабич заявила об ошеломляющем уровне абсурда в ответ на слова Бербок
Ана Брнабич

Ана Брнабич. Фото: Marko Djurica / Reuters

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич ответила главе МИД Германии Анналене Бербок на слова о неприемлемой риторике Белграда по вопросу Косово. Ее слова передает издание Politika.

«С точки зрения международного права и стабильности на основании каких критериев вы решаете, какие резолюции СБ ООН следует соблюдать, а какие следует игнорировать?» — задалась вопросом Брнабич, назвав ситуацию «ошеломляющим уровнем абсурда».

Сербский премьер напомнила, что еще в мае главы МИД G7 призвали к строгому выполнению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. «Теперь, что удивительно, МИД Германии прямо заявляет, что резолюцию 1244 СБ ООН, в которой оговаривается, что Сербия имеет право просить о возвращении определенного количества своих сил безопасности в Косово, следует игнорировать, потому что это «неприемлемо», — добавила она.

Ранее Бербок заявила, что риторика Белграда повышает напряженность вокруг Косово. Предложение об отправке сербских сил в Косово глава немецкого МИД назвала абсолютно неприемлемым.

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Марина Совина
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