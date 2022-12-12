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16:05, 12 декабря 2022Мир

Сербия направит миссии НАТО в Косово запрос на введение своего контингента

Вучич: Сербия направит миссии НАТО в Косово запрос на введение своего контингента

Фото: Florion Goga / Reuters

Сербия направит 15 декабря KFOR (миссии НАТО в Косово) запрос на введение своего контингента на территорию автономного края. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

Контингент будет состоять из армии и полиции. Сербский лидер также прокомментировал заявления главы МИД Германии Анналены Бербок, осудившей предложение об отправке сербских сил в Косово. «Она ответила вместо командующего KFOR, который не может ответить, потому что еще не получил [запрос из Белграда]. В четверг заседание правительства, тогда он это и получит», — подчеркнул Вучич.

Об очередном обострении на севере Косово стало известно 10 декабря. В северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на воскресенье, 11 декабря, возле озера Газиводе по дороге к КПП Брняк произошли три перестрелки. Позднее президент Сербии назвал 11 декабря самым тяжелым днем за время своего президентства. По его словам, власти Приштины пытаются покончить с «сербской проблемой» в Косово.

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Анжелика Бережная
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