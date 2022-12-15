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18:26, 15 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский проигнорировал вопрос о потерях в конфликте с Россией

Зеленский проигнорировал вопрос, сколько украинцев он готов потерять в конфликте с Россией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал вопрос о том, сколько украинцев он готов потерять до завершения конфликта с Россией. Об этом главу государства спросили в интервью изданию The Economist.

Вместо ответа на вопрос, Зеленский поинтересовался, должны ли были украинские власти сказать: «Возьмите все наше, а мы уезжаем в Польшу». «Многие уехали, но большинство жителей страны остались, никуда больше не уходят и собираются стоять до конца», — сказал глава государства.

Он также выступил против заморозки конфликта с Россией и выразил уверенность, что Москва на протяжении поколений будет расплачиваться за спецоперацию на Украине.

Ранее Зеленский призвал лидеров стран Европейского союза предоставить Украине больше современного и дальнобойного оружия. По его мнению, следующие полгода будут «во многом решающими» в противостоянии Украины и России.

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Алевтина Запольская
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