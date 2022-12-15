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10:44, 15 декабря 2022Россия

В Госдуме предложили жесткий ответ за обстрел Донецка

Депутат Госдумы Швыткин предложил ударить по Киеву за обстрел Донецка
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

На обстрел Донецка должен быть дан жесткий военный ответ — удар по Киеву. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН.

По словам депутата, об ударах по мирным жителям речь не идет, их необходимо наносить по энергетической инфраструктуре. Нужно поражать и военные объекты, местоположение которых известно, добавил парламентарий.

Кроме того, оценку сегодняшним действиям украинской армии должны дать и другие страны. Для этого Швыткин предложил задействовать площадку Совета безопасности ООН.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Донецку из чешских реактивных систем залпового огня «Вампир». Обстрел Донецка украинской артиллерией 15 декабря стал самым мощным с 2014 года. ВСУ выпустили по городу 40 ракет.

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Сергей Истомин
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