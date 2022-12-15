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18:56, 15 декабря 2022Россия

В российском регионе запретили продажу алкоголя

В ЛНР запретили продажу алкоголя на прифронтовых территориях

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) запретили продажу алкоголя на прифронтовых территориях. Соответствующий указ опубликован на сайте Луганского информационного центра.

Алкогольные и спиртосодержащие напитки запрещено продавать в границах Кременского, Попаснянского и Сватовского районов, а также в городах Лисичанск, Рубежное и Северодонецк. Документ подписал временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. Указ вступает в силу с 15 декабря.

Ранее меры ограничения продажи алкогольной продукции ввели в еще двух российских регионах. В Херсонской области запретили продавать спиртосодержащие напитки на территории всего региона, а в Запорожской области ограничили продажу алкоголя военнослужащим.

20 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

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Никита Абрамов
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