Рейтинг Байдена вырос на фоне наихудших показателей Трампа

Newsweek: рейтинг одобрения Байдена вырос на фоне наихудших показателей Трампа за 7 лет

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена вырос на фоне самых худших показателей экс-лидера страны Дональда Трампа за семь лет, передает Newsweek со ссылкой на результаты опроса среди зарегистрированных избирателей Quinnipiac University.

Уточняется, что 43 процента проголосовавших одобряют президентство Байдена, в то время как 49 процентов не высказали ему поддержки. При этом Трампа одобрил 31 процент участвовавших в поросе, однако 59 процентов голосовавших отозвались неодобрительно о политике, что стало его наихудшим результатом с июля 2015 года.

«Показатели бывшего президента Трампа после объявления о его участии в президентских выборах движутся в неправильном направлении. Вам придется вернуться как минимум на шесть лет назад, чтобы найти меньшую поддержку в его адрес со стороны республиканцев, независимых и американских избирателей в целом», — сказал аналитик опросов Quinnipiac University Тим Маллой.

В конце ноября стало известно, что рейтинг одобрения Байдена увеличился до 40 процентов. Такой результат связывают с возросшей поддержкой со стороны Демократической партии.