Парикмахер назвала самую распространенную ошибку при выборе прически

Парикмахер Лиза Фаррелл назвала ошибкой отговаривать себя от желанной стрижки

Парикмахер Лиза Фаррелл назвала самую распространенную ошибку при выборе прически. Комментарий эксперта приводит Express.co.uk.

По словам специалистки, людям не следует бояться менять имидж, поскольку мастер поможет подобрать подходящую типу волос и форме лица стрижку. Также она призвала не отказываться от желанной укладки, которая по каким-либо причинам кажется неуместной. «Самая распространенная ошибка, которую люди совершают при поиске подходящей прически, — это отговаривать себя от того, чего они действительно хотят. (...) Они могут убеждать себя, что им нужно сбросить вес, быть моложе или что они решатся на преображение, когда придет время, когда их дети вырастут. Но все это — серьезные ошибки», — заявила специалистка.

Кроме того, собеседница издания отметила, что зачастую визуально старит не прическа, а сомнения в собственной привлекательности. «Уверенность — ключ к успеху», — заключила парикмахер.

Ранее в декабре соучредительница производящей продукцию для волос компании NiaWigs Inc Джин Уилл и основательница салона Phenix Salon Suites, парикмахер Джина Ривера назвали три визуально омолаживающие женские стрижки.