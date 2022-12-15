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15:30, 15 декабря 2022Спорт

Сын Шумахера стал пилотом Mercedes

Гонщик Мик Шумахер стал резервным пилотом Mercedes на сезон 2023 года

Фото: Hoch Zwei / Globallookpress.com Hoch Zwei

Гонщик Мик Шумахер стал пилотом Mercedes. Об этом сообщается на сайте команды.

Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера заключил контракт с командой на сезон-2023 в качестве резервного пилота. Отмечается, что он будет работать на симуляторе, участвовать в маркетинговых мероприятиях и посетит все Гран-при «Формулы-1».

23-летний гонщик заявил, что рад быть частью команды Mercedes. «Готов сделать все возможное, чтобы внести свой вклад в работу команды. Воспринимаю это как новый старт, и я взволнован и признателен [исполнительному директору] Тото Вольффу и всем, кто доверился мне», — поделился он.

На протяжении двух предыдущих сезонов Шумахер выступал за Haas. В 2022 году гонщик впервые набрал очки в «Формуле-1» и финишировал на 16-м месте в итоговом зачете чемпионата.

Дарья Коршунова
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