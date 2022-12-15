Сын Шумахера стал пилотом Mercedes

Гонщик Мик Шумахер стал резервным пилотом Mercedes на сезон 2023 года

Гонщик Мик Шумахер стал пилотом Mercedes. Об этом сообщается на сайте команды.

Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера заключил контракт с командой на сезон-2023 в качестве резервного пилота. Отмечается, что он будет работать на симуляторе, участвовать в маркетинговых мероприятиях и посетит все Гран-при «Формулы-1».

23-летний гонщик заявил, что рад быть частью команды Mercedes. «Готов сделать все возможное, чтобы внести свой вклад в работу команды. Воспринимаю это как новый старт, и я взволнован и признателен [исполнительному директору] Тото Вольффу и всем, кто доверился мне», — поделился он.

На протяжении двух предыдущих сезонов Шумахер выступал за Haas. В 2022 году гонщик впервые набрал очки в «Формуле-1» и финишировал на 16-м месте в итоговом зачете чемпионата.