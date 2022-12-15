СКР возбудил дело после смерти в больнице дожидавшейся помощи россиянки

СКР возбудил дело из-за смерти в больнице Комсомольска-на-Амуре ожидавшей помощи россиянки

Уголовное дело возбуждено после смерти избитой пациентки, которая на кушетке несколько часов дожидалась помощи в больнице №7 Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край). Об этом в четверг, 15 декабря,« Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ по итогам доследственной проверки возбудил территориальный отдел ГСУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

«Как установлено, причиной смерти женщины стала закрытая черепно-мозговая травма и желудочно-кишечное кровотечение, вызванное разрывом стенок полых органов, при этом длительное, критически важное время медпомощь пациентке не оказывалась. Пока в деле нет подозреваемых», — сообщил источник.

11 ноября 2022 года в травмпункт ГКБ №7 Комсомольск-на-Амуре бригадой Скорой помощи доставили 40-летнюю местную жительницу, избитую в подъезде. В течение длительного времени ей не оказывали медицинскую помощь: это снял на мобильный телефон один из пациентов, а запись, выложенная в соцсетях, вызвала широкий общественный резонанс.

На кадрах видно, что потерпевшая лежит на каталке в одном из открытых кабинетов приемного покоя, и рядом с ней стоит охранник — но никто из медиков не подходит. В комментариях автор видео написал, что охранник избивал женщину — но на записи этого не видно. Через несколько часов она впала в кому, после чего ее увезли в отделение реанимации, где констатировали смерть.