Появились подробности смерти дожидавшейся помощи в больнице россиянки

«Подъем»: очевидец рассказал, что охранник издевался над избитой хабаровчанкой в больнице

В больнице № 7 Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края врач оставила избитую пациентку на кушетке несколько часов дожидаться помощи. Все это время с ней был лишь охранник, который, по словам очевидца, издевался над женщиной и хватал ее за ягодицы. Подробности смерти россиянки появились в материале издания «Подъем».

На опубликованных кадрах из больницы видно, как охранник стоит в дверном проеме смотровой, куда положили пациентку. Женщина лежит на кушетке лицом вниз и стонет от боли, в ответ на это мужчина призывает ее не дергаться и заявляет, что если она упадет, то будет лежать на полу. Периодически охранник подтягивает ее ногу и двигает кушетку.

Очевидец произошедшего рассказал, что перед тем, как уйти, врач с чашкой чая в руках сказала женщине: «Вытри сопли, бичиха». По его словам, на протяжении полутора часов охранник издевался над пациенткой, пинал ее ногой, таскал в разные стороны и хватал за ягодицы. На видео, однако, подобное обращение зафиксировано не было.

«Когда она перестала подавать признаки жизни, охранник крикнул: "Она типа все уже". Вот тогда все зашевелились. Ее направили в реанимационное отделение. Я спросил у охранника: "Почему называете ее бомжихой?" Ответил: "Да она без прописки, нашли в подъезде избитую"», — заявил собеседник издания.

Он попросил врачей показать ему акт, где было бы сказано, что охранник имеет право заходить в смотровую к лежащей при смерти женщине, но руководство больницы ему отказало, настаивая на правомерности действий медиков. Кроме того, очевидец рассказал, что руководство больницы встало на сторону медиков.

Пациентку привезли в учреждение вечером 11 ноября. По словам источника в правоохранительных органах, перед смертью россиянка находилась в неконтактном состоянии. Очевидцы сообщали, что у женщины были судороги. В хабаровском министерстве здравоохранения заявили, что за время нахождения в больнице пациентке провели все необходимые обследования, в результате которых у женщины обнаружили цирроз печени. Точную причину смерти удастся установить после вскрытия. Следователи проводят проверку по факту произошедшего.