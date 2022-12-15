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18:23, 15 декабря 2022Наука и техника

Опасность разгерметизации российского «Союза МС-22» оценили

Научрук Института космической политики Моисеев: утечка из «Союза МС-22» — серьезная угроза

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Утечка из российского «Союза МС-22» — это серьезная угроза для космонавтов, заявил научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил опасность разгерметизации системы терморегулирования.

15 декабря стало известно, что произошла разгерметизация системы терморегулирования пристыкованного к Международной космической станции (МКС) корабля «Союз МС-22», в результате чего был отменен выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос.

Ситуация тяжелая уже в данный момент, хотя нет непосредственной угрозы экипажу

Иван Моисеевнаучный руководитель Института космической политики

«Ситуация такая, что экипаж остался без спасательных шлюпок, которым и был корабль "Союз МС-22". Это серьезная угроза. Если выйдет из строя что-то еще, а такие вещи случались, то космонавты останутся без спасения. А это никак недопустимо», — сообщил Моисеев.

Специалист рассказал, что сейчас над вопросом разгерметизации работает комиссия, которая должна разобраться в произошедшем.

«По итогам работы будет решено: либо ждать пару месяцев, пока подлетит следующий корабль "Союз" беспилотный или с одним человеком на замену этого, либо, если комиссия сочтет ситуацию допустимой, то может быть возвращение на этом "Союзе"», — добавил он.

Выход в космос планировалось начать в 05:20 по московскому времени. Прокопьев и Петелин должны были провести за пределами станции 6 часов 37 минут.

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Алена Шевченко
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