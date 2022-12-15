В Госдуме заявили о расколе в ЕС из-за санкций против России

Депутат Госдумы Шхагошев заявил, что санкции начали серьезно раскалывать ЕС

Девятый пакет санкций против России, который обсуждается в Евросоюзе (ЕС), усиливает раскол между странами Европы, а также ухудшает отношения Брюсселя и Вашингтона. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, передает РИА Новости.

«Безусловно, санкции начали очень серьезно раскалывать ЕС — подтверждение этому минимальная скорость прохождения и согласования этого девятого пакета санкций», — отметил депутат.

По его словам, США своими действиями демонстрируют, что готовы преследовать только собственные национальные интересы, без учета европейских. В Брюсселе, по мнению Шхагошева, начинают это осознавать.

Санкции, как отметил депутат, серьезно бьют по отношениям ЕС и США. «Перспектива одна — пока рычаг давления со стороны Вашингтона имеется и отсутствует воля лидеров ЕС, эти санкции будут над ними нависать», — полагает Шхагошев.

Ранее стало известно, что страны-члены ЕС не смогли договориться по поводу девятого пакета санкций против России. Ограничения обсуждались на встрече 14 декабря.

Глава Евросовета Шарль Мишель позже отметил, что обсуждения продолжатся 15 декабря, и выразил надежду, что они будут согласованы в тот же день.