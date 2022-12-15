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13:24, 15 декабря 2022Спорт

Махачева обвинили в использовании допинга

Отстраненный за допинг боец Грин обвинил россиянина Махачева в употреблении стероидов
Бобби Грин

Бобби Грин. Фото: Troy Taormina / USA Today Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Бобби Грин обвинил россиянина Ислама Махачева в использовании допинга. Его слова доступны на YouTube-канале TheMacLife.

Грин вспомнил, как Махачев рассказывал ему, что в спортивной школе им давали витамины. «Представьте, если давать стероиды с десяти лет? Насколько сильным будет человек. А Махачев действительно очень силен», — отметил он и добавил, что был абсолютно прав, говоря об употреблении допинга россиянином.

В мае в допинг-пробе Грина было обнаружено запрещенное вещество, являющееся анаболическим стероидом. Американское антидопинговое агентство (USADA) дисквалифицировало бойца, сократив срок его отстранения до шести месяцев, так как он сотрудничал со следствием. Грин вернулся к тренировкам 16 ноября.

26 февраля Грин и Махачев провели поединок на турнире UFC Vegas 49. Россиянин одержал победу, нокаутировав соперника в первом раунде.

Махачев, владеющий титулом чемпиона UFC в легком весе, одержал 23 победы (из них 11 подряд) и потерпел одно поражение в профессиональной карьере. В активе Грина 29 побед при 13 поражениях, а также одна ничья.

Дарья Коршунова
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