Маск продал акции Tesla почти на 3,6 миллиарда долларов

SEC: Илон Маск за три дня продал акции Tesla почти на 3,6 миллиарда долларов

Один из богатейших людей мира Илон Маск за три дня продал акции компании Tesla, генеральным директором которой он является, на общую сумму около 3,6 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Миллиардер выводил средства с 12 по 14 декабря, в общей сложности он продал 22 миллиона акций. Маск не первый раз прибегает к значительному сокращению своей доли в Tesla. В начале ноября он продал 19,5 миллиона акций, в результате чего выручил около 3,95 миллиарда долларов.

Инвесторы обеспокоены такими действиями предпринимателя и считают, что он перенаправляет свое внимание и ресурсы на развитие социальной сети Twitter вместо Tesla. Аналитики подтвердили агентству Reuters настроения на рынке, отмечая, что инвесторы в ярости.

По итогам трех торговых сессий стоимость бумаг Tesla упала почти на 12 процентов, до 155,3 доллара за акцию. С конца сентября акции рухнули на 40 процентов с конца сентября.

За 2022 год котировки снизились в два раза, что непосредственно отразилось на состоянии Маска. В текущем году бизнесмен несколько раз терял статус богатейшего человека в мире и сейчас, по данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), находится на второй строчке в списке после главы LVMH Бернара Арно и его семьи. За год состояние американского предпринимателя рухнуло на 109 миллиардов долларов и в настоящий момент оценивается в 161 миллиард долларов.