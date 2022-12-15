Минобороны рассказало о применении «Аистенка» в зоне СВО

Минобороны рассказало о применении комплексов «Аистенок» на южно-донецком направлении

Расчеты радиолокационных комплексов разведки и контроля стрельбы «Аистенок» Восточного военного округа (ВВО) продолжают вести контрбатарейную борьбу на южно-донецком направлении. О применении переносных комплексов в зоне специальной военной операции (СВО) рассказали в Минобороны России.

«"Аистенок" помогает артиллерии успешно выполнять боевые задачи, осуществляя контроль за результатами стрельбы и ведя корректирование огня в целях подавления вражеских орудий», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что специальные радиолокационные станции способны отслеживать полет снарядов, а также определять местоположение орудий противника и точку падения боеприпаса. Комплекс обеспечивает работу артиллерийских подразделений, позволяя определять координаты артиллерии противника и корректировать огонь орудий.

«Аистенок» способен обнаруживать движущиеся наземные цели на расстоянии до 20 километров и выявлять артиллерийские позиции противника на удалении до 15 километров. «Когда мы на комплексе начали работать, выяснилось, что комплекс "Аистенок" видит не только минометные снаряды, он видит все, что больше 30 миллиметров — это танковые снаряды, гранаты АГС, реактивные снаряды», — сказал оператор радиолокационной станции.

В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что использование реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и самоходных артиллерийских установок 2С7М «Малка» для контрбатарейной борьбы позволяет эффективно поражать артиллерийские системы иностранного производства в ходе СВО.

