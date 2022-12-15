В российском регионе задержали пятую подозреваемую по делу о детской порностудии

В Самаре полиция Петербурга задержала пятую подозреваемую по делу о детской порностудии

В Самаре полиция Санкт-Петербурга задержала 38-летнюю женщину, которую считает причастной к созданию домашней порностудии с детьми. Об этом в четверг, 15 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщине предъявили обвинения в преступлениях по статьям 242.2 («Использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов, группой лиц по предварительному сговору») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Четверо соучастников — 44-летняя женщина и мужчины в возрасте 74, 49 лет и 51 года — уже задержаны.

По данным следствия, с августа 2018 года по сентябрь 2021 года фигуранты снимали порнографические материалы с участием несовершеннолетних и совершали в их отношении действия сексуального характера. Потерпевшими стали три дочери одной из задержанных, она признала свою вину.