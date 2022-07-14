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Россиянку поместили в СИЗО за организацию детской порностудии

В Петербурге женщину поместили в СИЗО до 11 сентября за съемки порно с дочерями

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал обвиняемую по делу об организации детской порностудии, в которой на протяжении трех лет снимали обнаженных детей. Об этом в четверг, 14 июля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимая Екатерина Петропавловская будет находится в СИЗО до 11 сентября 2022 года. Она является матерью потерпевших, уточняет «Фонтанка».

Ранее стало известно, что незаконным бизнесом занимались двое жителей Петербурга — 73-летний мужчина и его 43-летняя сообщница. Порностудия располагалась в квартире на Мебельной улице, но съемки проходили и в других местах. В роликах принимали участие три сестры, на данный момент им 11, 13 и 14 лет. Порностудия работала с лета 2018-го по осень 2021 года. Отснятые кадры фигуранты размещали в интернете.

Предполагается, что преступники не только заставляли подростков обнажаться на камеру, но и демонстрировали их половые органы, чем травмировали психику сестер. Возбуждены уголовные дела по статьям «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов» и «Насильственные действия сексуального характера» УК РФ.

12 июля фигурантов дела задержали. Петропавловская полностью признала свою вину.

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Екатерина Власова
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