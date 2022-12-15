Саммит ЕС утвердил предоставление статуса кандидата Боснии и Герцеговине

Саммит Евросоюза утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статус кандидата

Саммит Евросоюза утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в объединение, пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

Соответствующее решение ранее анонсировал верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель. Стране долгое время не могли дать соответствующий статус из-за медленного продвижения по пути реформ, говорили представители объединения.