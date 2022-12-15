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20:19, 15 декабря 2022Мир

Саммит ЕС утвердил предоставление статуса кандидата Боснии и Герцеговине

Саммит Евросоюза утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статус кандидата

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Саммит Евросоюза утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в объединение, пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

Соответствующее решение ранее анонсировал верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель. Стране долгое время не могли дать соответствующий статус из-за медленного продвижения по пути реформ, говорили представители объединения.

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Виктория Кондратьева
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