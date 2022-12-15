Джеймс Ганн начал работать над новым фильмом про Супермена без Генри Кавилла

Джеймс Ганн начал работать над сценарием нового фильма про Супермена без Генри Кавилла

Руководитель DC Studios Джеймс Ганн начал работать над сценарием нового фильма про Супермена. Об этом пишет Variety.

Уточняется, что актер Генри Кавилл не будет играть роль Супермена. Свое решение руководитель DC ранее объяснил тем, что новый фильм будет посвящен ранним годам супергероя и истории его становления.

Глава студии также отметил, что встретился с Кавиллом и обсудил с ним возможности будущего сотрудничества. Как сообщили источники, близкие к DC, Ганн и соруководитель студии Питер Сафран планируют найти для актера новую роль во вселенной комиксов.

Ранее Генри Кавилл подтвердил, что не вернется к роли Супермена в киновселенной DC.