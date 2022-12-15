Российская телеведущая Регина Тодоренко показала лицо без макияжа после съемок

Российская телеведущая, певица и актриса Регина Тодоренко показала лицо без макияжа после работы. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 32-летняя знаменитость выложила в сторис фото, на котором она запечатлена в синей пижаме, оформленной пестрым принтом. На размещенном кадре видно, что на лице телезвезды отсутствует косметика, а волосы собраны в высокий небрежный пучок.

«Лицо в ужасе после съемок. В красных пятнах и глубоких морщинах. Сухое как пустыня Атакама», — подписала публикацию артистка.

Ранее Регина Тодоренко спела на камеру в откровенном наряде и разозлила фанатов. На опубликованных кадрах знаменитость предстала перед зрителями в пиджаке горчичного цвета с глубоким вырезом, частично оголяющем ее тело. При этом в ролике видно, что Тодоренко не надела под него бюстгальтер.