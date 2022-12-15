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06:52, 15 декабря 2022Наука и техника

Xiaomi попросила не чинить смартфоны зубной пастой

Xiaomi развеяла миф о способности зубной пасты починить экран смартфона

Фото: Aly Song / Reuters

Компания Xiaomi попросила пользователей смартфонов бренда не использовать зубную пасту для восстановления разбитых экранов. Об этом сообщается в ролике, опубликованном на YouTube-канале корпорации.

Специалисты компании развеяли миф о пользе зубной пасты для смартфонов. По словам авторов видео, многие владельцы телефонов ошибочно используют пасту для того, чтобы замаскировать царапины и сколы на экране своего устройства. Однако, по словам представителей Xiaomi, средство гигиены способно лишь ухудшить ситуацию.

В ролике авторы заметили, что существует убеждение, согласно которому нанесенная на поврежденный экран зубная паста может заполнить микротрещины и таким образом скрыть царапины. Специалисты нанесли пасту на экран разбитого телефона и заметили, что средство не принесло никакой пользы.

В материалах Xiaomi также говорится, что присутствующие в зубной пасте микрочастицы не могут эффективно восстановить трещины на экране. Также паста является щелочным веществом, то есть может разрушить кислотостойкость олеофобного покрытия — в этом случае к экрану будут приставать грязь и отпечатки пальцев. В заключении специалисты рекомендовали владельцам смартфонов с разбитым экраном обращаться в сервисные центры за ремонтом.

В середине декабря Xiaomi представила новые флагманские смартфоны. Аппараты Xiaomi 13 и 13 Pro вышли с топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и получили OLED-дисплей.

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Андрей Ставицкий
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