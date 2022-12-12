Xiaomi представила новый флагман

Xiaomi анонсировала новые флагманские смартфоны 13 и 13 Pro

Xiaomi представила новые флагманские смартфоны. Об этом со ссылкой на материалы компании сообщает издание GSM Arena.

В анонсированную серию устройств вошли модели Xiaomi 13 и 13 Pro. Оба аппарата получили флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, стереодинамики, защиту от влаги и пыли по стандарту IP68, поддержку Android 13 c MIUI 14.

Xiaomi 13 имеет 6,36-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой 120 герц. Девайс доступен с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти, устройство оснащено тройной камерой с объективам разрешением 50, 12 и 10 мегапикселей. Смартфон получил аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов.

Топовый Xiaomi 13 Pro имеет 6,73-дюймовый OLED-экран на 3200х1440 пикселей, поддержку частоты 120 герц, 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, батарею емкостью 4820 миллиампер-часов. На задней панели находится тройная камера с объективами разрешением 50 мегапикселей каждый.

Оба смартфона появятся в продаже в Китае в ближайшее время. Стоимость Xiaomi 13 начнется с 3999 юаней или около 36 тысяч рублей, Xiaomi 13 Pro обойдется в 4999 юаней или около 45 тысяч рублей.

Xiaomi планировала анонсировать новые устройства 1 декабря, однако позже перенесла дату выхода смартфонов. Журналисты связали перенос со смертью бывшего лидера КНР Цзян Цзэминя.