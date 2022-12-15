Перечислены самые популярные новогодние направления у российских туристов

В Союзе туриндустрии заявили о популярности внутреннего туризма в России

Самыми популярными новогодними заграничными направлениями среди российских туристов стали Египет, ОАЭ и Турция. Более 80 процентов отдали предпочтение внутреннему туризму. Лидерами здесь стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Сочи. Об этом «Ленте.ру» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Туристы все еще могут успеть запланировать и купить новогоднее путешествие, хотя, конечно, зарубежье значительно выросло в цене, прежде всего, из-за сложностей с логистикой. В основном, россияне едут в Египет, ОАЭ, Турцию, которая тоже позиционирует себя как зимнее направление — там можно и в бассейне отдохнуть, и культурно провести время. Также популярны Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка», — перечислил Барзыкин.

Из-за роста цен и других сложностей многие туристы предпочли переориентироваться на внутренний рынок, таким, по словам эксперта, в этом году оказалось более 80 процентов.

«Больше всего туристов едет в Москву и Подмосковье, часть Золотого кольца, дальше Санкт-Петербург, Сочи и Черноморское побережье, Казань и Северный Кавказ. Ценовые сегменты присутствуют самые разные, но, в любом случае, затраты на отдых внутри страны не взлетели стремительно», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии открыли тоннель к туристско-рекреационному комплексу «Мамисон». Помимо этого, во время церемонии анонсировали открытие и нового терминала аэропорта «Владикавказ». Об этом сообщается на официальном портале Республики Северная Осетия — Алания.