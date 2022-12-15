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21:45, 15 декабря 2022Россия

В России захотели ввести уголовную ответственность за кражу личных данных

Минцифры: проект об уголовной ответственности за кражу личных данных поступил в кабмин РФ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Законопроект о введении уголовной ответственности за кражу, незаконное распространение и продажу личных данных россиян согласован и поступил в кабмин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минцифры.

Документ предусматривает введение штрафов от 300 тысяч до двух миллионов рублей и лишение свободы на срок до шести лет.

При этом в зависимости от тяжести преступления срок тюремного заключения может быть увеличен до десяти лет. Как пояснил собеседник агентства, максимальная ответственность наступит, если незаконное обращение с данными повлекло за собой тяжкие последствия, было совершено с использованием служебного положения или организовано группой лиц.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее также сообщал о подготовке законопроекта, предусматривающего введение оборотных штрафов за утечку персональных данных пользователей. Они могут составить до трех процентов от оборота компании, если та не обеспечивает безопасность данных.

Ранее сообщалось, что каждый третий пользователь сети оказался жертвой утечек данных.

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Марина Совина
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