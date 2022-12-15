Последствия признания России спонсором терроризма в Польше оценили

Юрист Капустин: юридических последствий от признания России спонсором терроризма нет

Юридических последствий от признания Польшей России государством-террористом нет, заявил президент и член исполкома Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил ситуацию.

15 декабря Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Россия признается государством, поддерживающим терроризм. Также польские парламентарии обвинили Москву в «геноциде и использовании террористических средств».

Ни одна конституция мира, насколько я знаю, в том числе и польская, не предоставляет право определять другое государство как государство-террорист или как государство-спонсор терроризма и так далее Анатолий Капустин президент и член исполкома Российской ассоциации международного права

«Для России никаких юридический последствий это носить не будет. Я не знаю, имеют ли такого рода акты значение для польских политиков, для исполнительной власти, но предыдущие истории показывают, что столь спорные вещи исполнительная власть не принимает во внимание», — напомнил Капустин.

При этом юрист сообщил, что даже если польская исполнительная власть попытается принять какие-то действия на основе этой резолюции, то их действия не будут легитимны с точки зрения международного права.

«Ни одна из действующих конвенций ООН, а их уже около 20, не дает право парламентам принимать акты подобного рода в борьбе с терроризмом: навешивать на кого-то ярлыки и так далее», — заявил он.

Это просто политический акт, который не имеет юридических последствий Анатолий Капустин президент и член исполкома Российской ассоциации международного права

Предыдущая попытка Сейма Польши принять эту резолюцию предпринималась 2 декабря. Тогда депутаты единогласно высказались в поддержку документа, однако в последний момент правящая консервативная партия «Право и справедливость» внесла поправку о самолете с Качиньским, которая вызвала возражения у оппозиции.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма и включил ее в соответствующий список. Согласно документу, голосование не относится к законодательной процедуре, поэтому она не имеет юридической силы и носит рекомендательный и политический характер.