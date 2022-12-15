В Харькове произошли две серии взрывов

В украинском городе Харькове произошли две серии взрывов

В Харькове произошли две серии взрывов, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram.

По его информации, интервал между взрывами составил полтора часа. После второго удара над одним из объектов инфраструктуры города были видны клубы дыма.

Других подробностей случившегося журналист не привел.

Ранее стало известно, что Харьковская область Украины оказалась обесточена. До этого о взрывах в Харькове сообщалось 8 декабря.