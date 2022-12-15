В Австрии заявили об отсутствии у Запада мирных инициатив по Украине

Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе заявил, что у США и Европы нет мирных инициатив по Украине

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил об отсутствии у Соединенных Штатов и Европы мирных инициатив для Украины. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«На данный момент ни в Европе, ни в США нет серьезной и искренне желанной мирной инициативы», — сказал он. По словам Штрахе, власти Турции стараются посредничать. Он также подчеркнул, что некоторые государства заинтересованы в конфликте на Украине. Экс-вице-канцлер отметил, что урегулировать конфликт будет возможно только при соблюдении определенных условий, в частности, для этого потребуется прекратить передавать Киеву вооружения.

Кроме того, добавил он, для достижения мирного договора необходимо, чтобы «эту прокси-войну на Украине затормозили находящиеся на заднем плане крупные игроки, такие, как США и их союзники по НАТО в Европе». Штрахе заявил, что все стороны должны продемонстрировать реальную готовность к переговорам.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в эскалации конфликта на Украине. Он указал, что подобная эскалация не в интересах ни украинского, ни американского, ни российского народов.