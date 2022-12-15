Продюсеры заковали Уилла Смита в цепи и потеряли ключи на съемках «Освобождения»

Продюсеры заковали Уилла Смита в цепи и потеряли ключи на съемках фильма «Освобождение»

Американский актер Уилл Смит вспомнил, как продюсеры заковали его в цепи и потеряли от них ключи на съемках фильма «Освобождение» режиссера Антуана Фукуа. Его слова передает Independent.

Смит признался, что понял своего героя, когда ему на шею надели металлический ошейник. Актер рассказал, что после съемок сцены члены съемочной группы не смогли снять с него цепи, потому что потеряли от них ключи.

«Итак, они надели на меня ошейник. Потом я стою, и ко мне подходят, чтобы его снять, но ничего не получается», — сказал Смит. «Он не открывается, мое сердце выпрыгивает, и я думаю: "О нет, нет, нет"», — добавил артист.

Смит вспомнил, что простоял так около 15 минут, пока продюсер бегал в поисках ключей. «Я говорил себе: "Уилл, не психуй"», — рассказал актер.

В фильме «Освобождение» Смит играет мужчину по имени Питер, сбежавшего из рабства. Триллер основан на реальных событиях. Его премьера состоялась 2 декабря 2022 года.

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