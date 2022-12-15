Прогнозы состояния крупнейшей экономики Европы улучшились

ifW улучшил прогноз по ВВП Германии в 2023 году с падения на 0,3% до роста на 0,7%

По итогам 2023 года экономика Германии избежит падения, поскольку сумела предотвратить возможные худшие последствия энергетического кризиса. Об этом говорится в прогнозе немецкого института ifW, на который ссылается Reuters.

Осенью эксперты предсказывали падение ВВП страны на 0,3 процента, но в конце года ожидания по крупнейшей экономике Европы улучшились до роста на 0,7 процента. В ifW ожидают, что в 2024 году она вырастет на 1,3 процента.

Ранее институт ifo также пересмотрел свой прогноз состояния немецкой экономики в сторону улучшения, однако не столь радикально. По его мнению, в следующем году ВВП страны упадет на 0,1 процента, а не на 0,3 процента, как предполагалось ранее. При этом в 2024 году ifo ожидает роста на 1,6 процента, что выше, чем у ifW.

Улучшение прогноза в ifW объясняют падением цен на газ и электроэнергию, а также готовностью государства помогать домохозяйствам и промышленности компенсировать расходы.

Ранее Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сообщило о замедлении инфляции в стране. В ноябре годовой рост цен составил 10 процентов по сравнению с 10,4 процента месяцем ранее. В месячном выражении цены снизились на 0,5 процента.