Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:18, 15 декабря 2022Экономика

Прогнозы состояния крупнейшей экономики Европы улучшились

ifW улучшил прогноз по ВВП Германии в 2023 году с падения на 0,3% до роста на 0,7%

Фото: Michele Tantussi / Reuters

По итогам 2023 года экономика Германии избежит падения, поскольку сумела предотвратить возможные худшие последствия энергетического кризиса. Об этом говорится в прогнозе немецкого института ifW, на который ссылается Reuters.

Осенью эксперты предсказывали падение ВВП страны на 0,3 процента, но в конце года ожидания по крупнейшей экономике Европы улучшились до роста на 0,7 процента. В ifW ожидают, что в 2024 году она вырастет на 1,3 процента.

Ранее институт ifo также пересмотрел свой прогноз состояния немецкой экономики в сторону улучшения, однако не столь радикально. По его мнению, в следующем году ВВП страны упадет на 0,1 процента, а не на 0,3 процента, как предполагалось ранее. При этом в 2024 году ifo ожидает роста на 1,6 процента, что выше, чем у ifW.

Улучшение прогноза в ifW объясняют падением цен на газ и электроэнергию, а также готовностью государства помогать домохозяйствам и промышленности компенсировать расходы.

Ранее Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сообщило о замедлении инфляции в стране. В ноябре годовой рост цен составил 10 процентов по сравнению с 10,4 процента месяцем ранее. В месячном выражении цены снизились на 0,5 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на сообщения о возможной отставке Лаврова
Россиянам пообещали аналог Starlink с терминалом «в единицы тысяч рублей»
Премьер Польши обвинил ряд стран ЕС в нежелании помогать Украине
В МИД выразили недоумение в связи с решением Баку передать Киеву генераторы
На Украине заявили об эвакуации 11 тысяч человек из Херсона
Прогнозы состояния крупнейшей экономики Европы улучшились
В России утвердили расписание ЕГЭ на 2023 год
Гастроэнтеролог перечислила самые опасные продукты при гастрите
Усик высказался о завершении карьеры
Мальчик попытался вытащить тонущих детей из ледяного озера и погиб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.