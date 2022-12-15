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08:51, 15 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин по неосторожности убил сожительницу во время ссоры

На Камчатке 50-летний россиянин пойдет под суд за причинение смерти по неосторожности

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На Камчатке 50-летний подозреваемый в причинении смерти по неосторожности россиянин пойдет под суд. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в октябре в квартире дома на улице Владивостокского краевого центра между мужчиной и женщиной произошла бытовая ссора. В порыве гнева обвиняемый убил свою сожительницу. Он сильно толкнул жертву, отчего та упала и получила закрытую черепно-мозговую травму, от которой впоследствии скончалась в медучреждении.

СКР возбудил и расследовал дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). «В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на завершение расследования уголовного дела и его направление прокурору»,— сообщает СКР.

Ранее 15 декабря сообщалось, что в Тыве россиянин, чьи собаки до смерти искусали женщину, получил исправительные работы

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Владимир Седов
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