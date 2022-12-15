Путин назвал приоритетную задачу правительства в 2023 году

Путин назвал увеличение доходов граждан приоритетной задачей правительства в 2023 году

Президент России Владимир Путин назвал увеличение доходов граждан страны приоритетной задачей для правительства и субъектов Федерации в 2023 году. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает ТАСС.

Во время выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства призвал добиться заметного и ощутимого роста реальных зарплат населения в следующем году.

В ноябре результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показали, что более половины россиян (почти 60 процентов) поверили в увеличение своих доходов в будущем году. 31 процент из таких оптимистов надеется на прибавку на текущей работе, а 28 процентов полагаются на подработку.

Ранее стало известно, что в среднем россияне хотели бы получать зарплату в размере 169 тысяч рублей. Женщины называли более низкую сумму — 152 тысячи в месяц, а мужчины указывали 189 тысяч рублей.