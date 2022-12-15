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11:26, 15 декабря 2022Мир

МИД назвал настоящие цели визита замгенсека ООН на Украину

Захарова обвинила посетившего Украину замгенсека ООН Гриффитса в политизации ситуации
Мартин Гриффитс

Мартин Гриффитс. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Посетивший Украину заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс не стремился помочь нуждающимся. Настоящую цель визита замгенсека назвала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, трансляция ее выступления доступна на YouTube.

«Мы ценим гуманитарные усилия организации системы ООН в различных регионах и странах мира. Однако, как представляется в данном конкретном случае, речь идет вовсе не о благородных задачах оказания помощи нуждающимся», — сказала она.

Представитель МИД обвинила секретариат ООН в стремлении политизировать ситуацию и гуманитарную деятельность. Захарова также заявила, что организация спекулирует на страданиях мирных жителей, «обслуживая политический заказ Киева».

Ранее сообщалось, что замгенсека ООН нарушил порядок пересечения государственной границы России при посещении Херсона. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал подобные действия бессовестными и неприличными.

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Виктория Кондратьева
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