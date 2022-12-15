МВД предложило надежнее защищать уровень жизни силовиков

РБК: МВД предложило проводить отдельный мониторинг социального положения силовиков

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности получила на рассмотрение проект закона об отдельном мониторинге социального положения сотрудников силовых ведомств. Об этом со ссылкой на пакет документов и источник в кабмине пишет РБК.

Речь идет о создании государственной системы непрерывного наблюдения и анализа, которая должна надежнее защищать уровень жизни и поддерживать социальную защищенность силовиков и их семей. Документ внесен главой МВД Владимиром Колокольцевым, но касается он и остальных ведомств.

Полномочия по проведению мониторинга должны также получить Росгвардия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), МЧС, Федеральная служба судебных приставов (ФССП), Государственная фельдъегерская служба (ГФС), Федеральная таможенная служба (ФТС) и Следственный комитет (СКР). Предполагаемая дата вступления закона в силу — 2024 год, так что в следующем году его принятие к расходам бюджета не приведет.

Минфин в отзыве на законопроект указал, что соответствующий контроль с этого года уже введен Минобороны. Источник, близкий к Росгвардии, заметил, что мониторинг в силовых ведомствах будет организован по схожему принципу.

Издание со ссылкой на копию проекта указа министра обороны Сергея Шойгу отмечает, что в рамках мероприятий военное ведомство собирает данные о численности военнослужащих, количественном составе по воинским званиям, личные данные и характеристику экономического положения. В последний пункт входит размер потребительских расходов, самооценка сбережений семьи, наличие или отсутствие дополнительного дохода.

Внесенный Колокольцевым законопроект предполагает сбор аналогичных сведений. При этом на этапе обсуждений представители МВД, ФСИН и ФТС заявили о необходимости увеличения численности штата для проведения мониторинга, а также выделение из бюджета дополнительных средств на довольствие, заработную плату и техническое оснащение. Минфин не согласился потратить 44,8 миллиона рублей, так что работу проведут в рамках ранее утвержденного бюджета.

Эксперт в области права Алексей Гавришев предупредил, что данные о социальном положении силовиков могут быть похищены в результате взлома, что приведет к утечкам чувствительной информации. В свою очередь глава «Московского профсоюза полиции» Михаил Пашкин, согласившись с риском утечек собранной информации, предположил, что к серьезным изменениям в социальной защите силовиков новый мониторинг не приведет.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил отказаться от государственного капитализма и в разы сократить госаппарат и силовые структуры. По его мнению, предприниматели — это единственный источник надежды для России.