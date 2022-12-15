В Калининграде не нашли подтверждения словам губернатора о немцах

«Газета.ру»: риелторы не нашли подтверждение, что немцы приехали зимовать в Калининград

Риелторы не подтвердили, что немцы приехали зимовать в Россию из-за высоких цен на ЖКХ. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что некоторые жители Германии решили провести зиму в Калининграде, однако в агентствах недвижимости не зафиксировали роста числа заявок на аренду квартир от немцев. Об этом сообщает «Газета.ру».

Алиханов отметил, что жители Калининграда могут заработать на сдаче квартир иностранцам. По его словам, аренда жилья в Калининграде на четыре месяца обойдется во столько же, во сколько один месяц аренды в Дюссельдорфе. Он добавил, что в ответ на вопрос о причинах приезда один немец в разговоре с ним ответил, что хочет перезимовать в России.

В агентстве «Эрвин» сообщили об отсутствии на данный момент заявок на аренду квартир от граждан Германии, но отметили стабильный интерес немцев к недвижимости в городе. В «Этажах» заявили, что цены на аренду в Калининграде стали более привлекательными, однако это не привело к росту числа сделок с иностранцами. В «Альфа-риэлте» и «Стандарт-оценке» также не зафиксировали заявок на аренду от немцев.

В декабре в России предложили запустить массовое строительство арендных домов с дешевым жильем. С такой инициативой выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Мера должна позволить вывести из серой зоны рынок аренды жилья, а также обеспечить граждан доступными и комфортными квартирами.