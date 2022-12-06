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08:29, 6 декабря 2022Среда обитания

В России собрались массово строить дешевые квартиры для аренды

В Госдуме предложили запустить массовое строительство арендных домов с дешевым жильем

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В России собрались массово строить арендные дома с дешевыми квартирами. Запустить в стране возведение такого типа жилья предложили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, пишут «Известия».

По словам авторов инициативы, мера позволит вывести из серой зоны рынок аренды жилья, а также обеспечить россиян доступными и комфортными квартирами. Инвесторам таких домов планируют предоставить льготы на 10 лет — с них не будут взимать доход на прибыль, на землю, на владение объектом, а также дадут возможность получить льготные кредиты на финансирование стройки.

Председатель Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев отметил, что соответствующий законопроект планируют внести в начале 2023 года. «Так появится сегмент арендных домов, которые будут предлагать официальную аренду в комфортном жилье с сервисом по приемлемым ценам. Конкуренция должна привести к выводу из серой зоны большей части съемного жилья в стране», — пояснил парламентарий.

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Созданием арендных домов в России уже занимается институт развития «Дом.рф» — госкомпания выкупает квартиры для сдачи у застройщиков в Москве, Приморском крае, Тюменской, Воронежской и Свердловской областях.

При этом, по словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александра Якубовского, девелоперы сейчас не заинтересованы в строительстве арендных домов из-за слишком долгого срока окупаемости инвестиций и отсутствия четких законов для этого сегмента рынка.

«Отрасль нуждается в развитии, в привлечении дополнительных игроков. Такой инструмент, как арендное жилье, вполне удобен при сегодняшней мобильности граждан, возможностях удаленки и желании работать, например, в более удачном климате или в менее густонаселенном городе», — отметил эксперт.

Однако директор по инвестициям ГК «Гранель» Андрей Носов считает инициативу интересной для девелоперов — при принятии меры компании начнут рассматривать такие проекты и осваивать сегмент, убежден специалист.

«В целом, все, что направлено на решение жилищных проблем граждан, полезно. В большинстве развитых стран люди арендуют жилье, не имея своего. Это решает жилищный вопрос и вопрос трудовой миграции, снимает различные барьеры», — заключил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции КПРФ Роман Лябихов.

Ранее в России предложили массово строить новые дома и школы на стальных каркасах — подобная технология была использована при возведении сталинских высоток в Москве. Такой план разработал Минстрой, чтобы поднять внутренний спрос на металл на фоне запрета на экспорт материалов в Европе.

Нина Ташевская
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