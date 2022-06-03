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Дома и школы в России предложили массово строить по технологии «сталинок»

РБК: Минстрой предложил строить типовые дома из стали, чтобы поднять спрос на металл

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Жилые дома, школы и детские сады в России предложили массово строить по технологии сталинских высоток — на стальных каркасах. Такой план разработал Минстрой, чтобы поднять внутренний спрос на металл на фоне запрета на экспорт материалов в Европу, пишет РБК.

Как следует из разосланного заинтересованным ведомствам и организациям проекта документа, власти планируют изменить строительные и пожарные нормы, чтобы загрузить металлургические предприятия. По данным Минпромторга, сейчас более 50 процентов внутреннего спроса на продукцию из металла приходится на строительный сектор — в ведомстве считают, что новая инициатива позволит увеличить потребление труб, листового и сортового проката.

План Минстроя рассчитан на 2022-2026 годы, но в нем не уточняется, насколько он может увеличить спрос на сталь в России. Однако в документе сказано о планах разработать к концу года специальные правила по проектированию жилья на стальном каркасе, а также оптимизировать требования к огнестойкости несущих стальных строительных конструкций. Кроме того, осенью 2022 года должен быть разработан пилотный проект 17-этажного жилого дома на стальном каркасе, а к ноябрю 2023 года — типовые проекты подобных зданий.

Как считают в компании Evraz, использование стальных каркасов при возведении домов позволит существенно сократить сроки строительства. Кроме того, такую технологию можно будет адаптировать под программу реновации. Для девелоперов, которые готовы строить здания из стали, Минстрой предусмотрел преференции. Речь идет о льготных кредитах на строительство, скидке в 30 процентов на предоставление земли и льготной ипотеке для покупателей.

Ранее Минстрой решил существенно увеличить стоимость жилья в России. Ведомство предложило новый норматив стоимости одного квадратного метра жилья — 83,4 тысячи рублей, что на 19 процентов выше прежнего показателя.

Нина Ташевская
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