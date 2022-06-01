Стоимость жилья в России предложили существенно увеличить

Минстрой предложил увеличить нормативную стоимость квадрата жилья в России на 19 процентов

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило существенно увеличить норматив стоимости одного квадратного метра жилья — на 19 процентов, до 83,4 тысячи рублей. Проект соответствующего приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе также установили показатели средней рыночной цены одного «квадрата» общей площади жилья по регионам России. Самые высокие показатели Минстрой предлагает установить для Санкт-Петербурга (162,9 тысячи рублей), Москвы (161,2 тысячи рублей), Краснодарского края (156,8 тысячи рублей), Сахалинской (145,3 тысячи рублей) и Магаданской области (144 тысячи рублей).

Наименьшие значения ведомство предусмотрело для Ингушетии (46,3 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (48,1 тысячи рублей) и Оренбургской области (48,4 тысячи рублей).

Ранее в России предсказали возвращение ажиотажного спроса на жилье на фоне понижения ипотечных ставок. По данным специалистов, россияне уже стали чаще интересоваться покупкой недвижимости. Однако за новой волной спроса, как считают эксперты, последует новый виток роста средней стоимости жилых объектов.