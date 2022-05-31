В России предсказали возвращение ажиотажного спроса на жилье

Глава «Этажей» Хусаинов предсказал бум спроса на жилье в России в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы в России может случиться бум спроса на жилье. Возвращение ажиотажного интереса к покупке недвижимости предсказал глава федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, пишут «Известия».

К постепенной реализации отложенного спроса, по мнению эксперта, приведет снижение ставок по ипотечным кредитам. «Шоковый период проходит и те, кто откладывал покупку недвижимости из-за высоких ипотечных ставок и общей ситуации неопределенности в экономике, начинают активно возвращаться на рынок», — пояснил Хусаинов.

Специалист поделился, что уже отметил рост количества ипотечных консультаций. При этом граждан интересуют все сегменты — новостройки по субсидированным ставкам, загородная недвижимость по льготной ипотеке, а также вторичное жилье под сниженный процент.

«Снижение ставок по банковским вкладам и инфляция вновь вернут на рынок тех, кто активно вкладывает в недвижимость свои сбережения, чтобы их сохранить», — добавил Хусаинов. Эксперт считает, что новую волну активного спроса можно ожидать в ближайшие пару месяцев — за ней, по прогнозам специалиста, начнется и новый виток роста средней цены во всех сегментах недвижимости.

Ранее эксперты зафиксировали резкий спад интереса россиян к покупке жилья. По данным Росреестра, в апреле 2022 года количество сделок на первичном и вторичном рынке сократилось на треть по сравнению с мартом, а число ипотечных сделок — почти на половину.