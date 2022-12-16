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20:03, 16 декабря 2022Наука и техника

Подсчитаны потери батареи электрокара в зимний период

Recurrent: в зимний период электрокары могут потерять до трети запаса хода

Фото: Unsplash

При отрицательных температурах батареи электрокара могут потерять до трети от своей емкости. Об этом сообщается в отчете аналитической фирмы Recurrent.

Специалисты агентства изучали популярные электромобили, в исследовании были собраны данные от 10 тысяч автомобилей. Аналитики измеряли запас хода электрокаров при температуре в 70 и 20 градусов по Фаренгейту, что примерно соответствует 20 и минус 5 градусам по Цельсию. Специалисты подсчитали, что аккумуляторы популярных моделей электромобилей могут потерять в зимний период до 30 процентов от емкости.

Согласно исследованию, худший результат показал Chevy Bolt, емкость батареи и запас хода которого в холода упали на 32 процента. Похожие показатели продемонстрировали Ford Mustang Mach-E и Volkswagen ID.4 — 30 процентов.

Лидером теста оказался Jaguar I-Pace, который при отрицательной температуре потерял всего 3 процента. Падение емкости батареи популярных Tesla Model 3 и S составило 17 и 19 процентов соответственно.

В заключение специалисты рассказали, как сохранить запас батареи. В целях экономии электроэнергии они рекомендовали отказаться от обогрева салона и полагаться на точечный обогрев сидений машины.

Ранее автоэксперт Алексей Аксенов рассказал, что владение электромобилем в России более выгодно, чем владение авто на двигателе внутреннего сгорания (ДВС). При этом Аксенов сказал, что электромобили стоят намного дороже обычных машин аналогичного класса.

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Андрей Ставицкий
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