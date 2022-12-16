В Госдуме заинтересовались секс-скандалом с пятиклассником в российской школе

Хинштейн направил запрос в СКР для проверки школы №5 в Нижневартовске после секс-скандала

В Госдуме заинтересовались секс-скандалом с пятиклассником в школе №5 в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Так, депутат Александр Хинштейн направил запросы для организации проверок в Следственный комитет России (СКР) и Генпрокуратуру. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По его мнению, о ситуации, произошедшей в российской школе, нельзя молчать. Хинштейн отметил, что депутаты Нижневартовска забили тревогу, но при этом не настаивают на организации проверок.

«Хотя речь идет о насильственных действиях сексуального характера с несовершеннолетним. То есть о признаках тяжкого преступления!» — указал он.

14 декабря депутат думы Нижневартовска Дмитрий Гришин на заседании профильных комитетов обвинил чиновников администрации в бездействии и замалчивании секс-скандала среди пятиклассников из школы №5.

Он рассказал, что к нему обратился отец одного из учащихся. По словам мужчины, его ребенок подвергся травле и насильственным действиям сексуального характера. «Отец сказал, что ему поступил звонок от вышестоящих чинов из округа с предложением скрыть проблемы. Над ребенком надругались одноклассники и выложили видео в группе "Консервная банка" во "ВКонтакте"», — пояснил Гришин.

При этом представители мэрии разъяснили, что все происходило вне стен учебного заведения. Департамент образования в Нижневартовске начал свою проверку.

Ранее в Тюмени осудили девушку за пьяный секс со школьником в гостях у подруги. Россиянку признали виновной по части 1 статьи 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).