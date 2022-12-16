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17:15, 16 декабря 2022Экономика

IKEA пообещала сохранить места сотрудникам российских фабрик на год

Органайзер профсоюза Илларионов: IKEA сохранит места сотрудникам фабрик в России на год

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Шведско-нидерландская компания IKEA пообещала обеспечить сохранение рабочих мест в течение года при продаже своих заводов в России новому собственнику. Об этом рассказал органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов, его цитирует РИА Новости.

Представитель профсоюза указал, что соответствующее решение было оглашено на общих собраниях работников «ИКЕА Индастри Тихвин», «Икеа Индастри Вятка», а также одного из заводов в Великом Новгороде. «В договоре с новым собственником будет прописано условие обеспечения занятости работников на ближайшие 12 месяцев», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что IKEA отказала более 500 работникам российских фабрик в Ленинградской и Кировской областях в выплате компенсаций.

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Варвара Кошечкина
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