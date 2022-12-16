В США заявили о невозможности отрезать Россию от мира

Автор 19Fortyfive Фарли назвал Россию слишком значимой страной, чтобы отрезать ее от мира

Эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли прокомментировал возможность изоляции России на фоне введенных против нее ограничений. Об этом он написал в материале для 19Fortyfive.

Фарли назвал Россию слишком значимой страной и заявил о невозможности ее отделить от мира. «Россия важная и большая, важные страны нельзя просто так отрезать», — подчеркнул он.

Автор статьи добавил, что финансовые санкции не остановили экономику России, а также не стали препятствием для экспорта энергоресурсов. Ограничения также не помешали работе военно-промышленной сферы и не отразились на обороноспособности армии страны.

Ранее Фарли заявил о победе России в экономической войне с Западом. По его мнению, Москва разрушила кампанию, которую развязал против нее Вашингтон и его партнеры.

16 декабря Евросоюз опубликовал новый, девятый пакет санкций против России. В него включили экономические ограничения, а также персональные меры против почти 200 физлиц и организаций.