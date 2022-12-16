Стало известно о готовности ПСЖ продать Мбаппе

The Telegraph: ПСЖ готов продать Килиана Мбаппе этой зимой

Парижский ПСЖ готов продать французского форварда Килиана Мбаппе уже этой зимой. Об этом стало известно The Telegraph.

Источник в клубе заявил, что переход состоится только в том случае, если парижане получат достойное предложение. Там отметили, что очень высоко ценят своего лидера.

На чемпионате мира-2022 Мбаппе принял участие во всех шести матчах сборной Франции. Форвард отметился пятью голами и двумя результативными передачами. В воскресенье, 18 декабря, французы сыграют в финале мундиаля с Аргентиной.

Мбаппе играет за ПСЖ с 2018 года, вместе с клубом он стал четырехкратным чемпионом Франции. Форвард находится на втором месте в списке самых дорогих футболистов мира по версии портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 160 миллионов евро.