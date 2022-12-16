Российский дипломат обвинил Германию, Японию и Италию в кощунстве

Зампостпреда Кузьмин: Германия, Япония и Италия проявили кощунство, отвергнув резолюцию РФ

Выступившие против резолюции по борьбе с героизацией нацизма государства, в числе которых Германия, Япония и Италия, проявили кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин. Об этом сообщает РИА Новости.

Кузьмин также напомнил руководству упомянутых стран об «итальянском фашизме» и «японском милитаризме».

«Голосуя против, вы думаете, вы тем самым осудили СВО России на Украине? Нет», — заверил зампостпреда.

По словам российского дипломата, государства показали «свою истинную сущность и господствующие воззрения в правящих элитах». Он обвинил Германию, Японию и Италию в отрицании истории и политике «высокомерного превосходства».

Кузьмин также назвал результаты голосования по резолюции шокирующими из-за решения государств — бывших членов «Оси» (нацистского блока — прим. «Ленты.ру»).

Также среди 50 выступивших против документа стран названы США, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Латвия, Польша, Испания, Украина, Великобритания, Австрия.

Генассамблея ООН на заседании в четверг, 15 декабря, приняла внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Речь идет о традиционной российской резолюции, которая вносится на рассмотрение каждый год.