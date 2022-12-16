Генассамблея ООН приняла проект резолюции России о борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла проект российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Генеральная Ассамблея ООН на заседании в четверг, 15 декабря, приняла внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает ТАСС.

В документе также говорится о борьбе с неонацизмом и другими видами практик, способствующих эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

За проголосовали проект резолюции 120 стран, против высказались 50, воздержались 10. Речь идет о традиционной российской резолюции, которая вносится на рассмотрение каждый год.

В начале ноября уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщал, что Италия, Австрия и Германия проголосовали против российской резолюции, нацеленной на борьбу с героизацией нацизма.