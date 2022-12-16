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03:29, 16 декабря 2022Мир

Названы выступившие против резолюции России по борьбе с нацизмом страны

Австрия, ФРГ и Италия в ГА ООН проголосовали против резолюции России по борьбе с нацизмом

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Австрия, ФРГ и Италия оказались в числе 50 стран, голосовавших в Генассамблее (ГА) ООН против российской резолюции по борьбе с нацизмом и осуждающей его героизацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Также среди выступивших против документа названы США, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Япония, Латвия, Польша, Испания, Украина, Великобритания.

Генассамблея ООН на заседании в четверг, 15 декабря, приняла внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Речь идет о традиционной российской резолюции, которая вносится на рассмотрение каждый год.

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Марина Совина
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