В СЦКК ЛНР сообщили о гибели 11 человек в результате обстрела Лантратовки

В результате ракетного удара по селу Лантратовка в Луганской народной республике (ЛНР) погибли 11 человек. Число жертв назвали в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным представительства, 17 человек получили ранения. В результате атаки была разрушена Лантратовская средняя школа, повреждения получили шесть жилых домов и отделение почты.

Как сообщил бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник, обстрел Лантратовки начался в 4:10 по московскому времени.

Ранее Министерство обороны России сообщило о перехвате двух реактивных снарядов HIMARS в районе города Первомайска ЛНР. Кроме того, за сутки были сбиты четыре украинских беспилотника.