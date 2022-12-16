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09:02, 16 декабря 2022Наука и техника

В России назвали загрузку «Ярса» штатной процедурой

Аналитик Корнев: названная сигналом Западу загрузка ракеты «Ярс» — это штатная процедура

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» в шахтную пусковую установку, которую назвали сигналом Западу, — это штатная процедура. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

«Это штатная процедура, не являющаяся экстраординарным событием. Оснащение или дооснащение Козельского ракетного соединения нельзя назвать сенсацией. "Ярс" сейчас — это самая массовая российская межконтинентальная баллистическая ракета. Она трехступенчатая, твердотопливная. Сейчас — это основа нашего ракетно-ядерного щита», — сказал он.

Аналитик предположил, что на видео Минобороны России показана ракета «Ярс-С» шахтного базирования, которая несет более мощные боеголовки. «В Минобороны РФ не сообщают, какая это была ракета, и тут открывается большой простор для фантазий», — сказал Корнев.

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По его словам, далеко не все загрузки межконтинентальных баллистических ракет в шахтные пусковые установки показывают.

Ранее Минобороны показало загрузку в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении второй за два дня МБР «Ярс». Журналисты британского издания Daily Mail назвали загрузку ракеты, способной поражать цели в США и Великобритании, сигналом Западу.

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Даниил Иринин
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