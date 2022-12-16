В мэрии Екатеринбурга объяснили отсутствие украшений с символами Z и V

Мэр Екатеринбурга Орлов счел неуместным за счет бюджета оформлять здания символами Z и V

Оформление зданий символами Z и V выглядит неуместным за счет бюджета властей. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, объясняя отсутствие в городе подобных украшений. Его комментарий приводит издание «Подъем».

Однако, по его мнению, установкой символов Z и V могли бы заняться волонтеры и меценаты. До этого в сети появилась петиция жителей к властям Екатеринбурга с требованием «перестать игнорировать СВО» и поддержать военнослужащих символами Z и V на здании городской администрации.

В ответ на это Орлов указал, что здание мэрии является памятником, и к его оформлению следует подходить сдержанно. Пресс-секретарь городского главы Денис Каракулов пояснил, что мэрия Екатеринбурга хотела разыскать автора петиции, но выяснилось, что это фейковый аккаунт.

«Касаемо волонтеров, предметных разговоров не было, инициатив от них не исходило», — отметил он.

Буквы «Z» и «V» уже украшают исторические постройки в Тюмени, Кирове, Воронеже, Калуге, Курске и других российских городах.

В начале декабря сенатор Ольга Ковитиди допустила использование символов Z и V при запрете латиницы в рекламе. По ее словам, законопроект предполагает использование в рекламе только кириллицы за исключением зарегистрированных товарных знаков, созданных с помощью других алфавитов.

До этого правительство России внесло в Госдуму законопроект о защите русского языка от излишнего употребления иностранных слов.